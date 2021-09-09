Жесткая авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

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10:44, 15 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Автомобиль едва не выбросило на пешехода в результате ДТП на Лососинском шоссе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, случившейся вчера, 14 сентября, в 13.00 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Хейкконена в Петрозаводске, где столкнулись два легковых автомобиля.

Один из участников аварии, поворачивая с улицы Хейкконена, попытался проехать сразу на крайнюю левую полосу по Лососинскому шоссе, не убедившись к тому же, что его пропускают все участники движения. Второй автомобиль двигался по Лососинскому шоссе в сторону Древлянского кольца.

В результате аварии одна из машин врезалась в дорожное ограждение. Оно, а также бордюр остановили дальнейшее движение автомобиля в сторону пешехода, находящегося непосредственно возле места ДТП.

Автомобили получили механические повреждения, о пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее стало известно об аварии в Лахденпохском районе, где житель Ленобласти на автобусе протаранил иномарку.

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