Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Петрозаводская компания объявила о планах строительства пассажирских аэроботов в Карелии 1
14.09.2021 11:14
Ночью в Петрозаводске загорелся таунхаус
14.09.2021 10:34
Консул Финляндии научился мастерить в Карелии кантеле
14.09.2021 18:40
Из-за ситуации с коронавирусом Путин ушел на самоизоляцию на неопределенное время 18
14.09.2021 12:38
Жителя Карелии вывезли в лес и избили, потребовав три с половиной миллиона рублей
14.09.2021 14:14
Базу телефонных номеров жителей Карелии без разрешения использует один из кандидатов на выборах 6
14.09.2021 16:00

Житель Ленобласти на автобусе протаранил иномарку в Карелии

Новости. Происшествия
09:03, 15 Сентября 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

На трассе в Карелии водитель автобуса «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, в аварии есть пострадавшие.

Авария произошла во вторник, 14 сентября, в Лахденпохском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

На 165 км. + 155 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 63-летний житель Ленинградской области за рулем автобуса «ПАЗ» при проезде перекрёстка совершил столкновение с автомобилем «Ford», который двигался по главной дороге в прямом, встречном направлении. 

Травмы получили 49-летний водитель «Ford» и его 34-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»