Житель Ленобласти на автобусе протаранил иномарку в Карелии

На трассе в Карелии водитель автобуса «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, в аварии есть пострадавшие.

Авария произошла во вторник, 14 сентября, в Лахденпохском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

На 165 км. + 155 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 63-летний житель Ленинградской области за рулем автобуса «ПАЗ» при проезде перекрёстка совершил столкновение с автомобилем «Ford», который двигался по главной дороге в прямом, встречном направлении.

Травмы получили 49-летний водитель «Ford» и его 34-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими.