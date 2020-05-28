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Пятница с Бастой: Смотрим большой фильм-концерт в Wink и more.tv (16+)

Новости. Экономика
12:22, 29 Мая 2020
фото: © Ростелеком
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На more.tv и в видеосервисе Wink 29 мая состоится премьера сольного концерта Басты, который прошел 29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону.

Грандиозное шоу на стадионе "Ростов Арена" в родном городе музыканта посетили 36 тысяч человек.

В 15.00 зрители Wink и more.tv увидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Басты чередуются с монологом музыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом, где вырос исполнитель. В интервью Баста рассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

"В России есть много больших и маленьких городов, в которых я побывал и где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону – это мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступлениях здесь я мечтал еще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов. Наш концерт стал первым шоу на "Ростов Арене" после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах", – поделился Баста.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

Проект Wink Live стартовал в начале апреля и каждую пятницу представляет онлайн-концерты или записи живых выступлений российских групп и исполнителей разных жанров. Эти концерты неоднократно становились лидерами рейтинга просмотров в видеосервисе Wink, а их общая аудитория составила уже около 3 миллионов человек.

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