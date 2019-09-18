Пьющая мать в Карелии избила инспектора по делам несовершеннолетних

Женщине грозит 5 лет колонии за применение насилия в отношении сотрудницы полиции, сообщили в прокуратуре Костомукши.

К 35-летней жительнице Костомукши домой пришли сотрудники полиции в связи с жалобами о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Было установлено, что она находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор по делам несовершеннолетних составила в отношении нарушительницы протокол об административном правонарушении.

Агрессивная женщина ударила сотрудницу полиции по голове и пыталась разорвать протокол.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновной грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Информация предоставлена прокурором города Костомукши Владимиром Ушановым.