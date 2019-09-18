Пьющая мать в Карелии избила инспектора по делам несовершеннолетних

Новости по теме
Загрузка...
Женщине грозит 5 лет колонии за применение насилия в отношении сотрудницы полиции, сообщили в прокуратуре Костомукши.
К 35-летней жительнице Костомукши домой пришли сотрудники полиции в связи с жалобами о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Было установлено, что она находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.
Инспектор по делам несовершеннолетних составила в отношении нарушительницы протокол об административном правонарушении.
Агрессивная женщина ударила сотрудницу полиции по голове и пыталась разорвать протокол.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновной грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Информация предоставлена прокурором города Костомукши Владимиром Ушановым.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 15:57
13.09.2019, 08:42
13.09.2019, 14:01
13.09.2019, 14:19
13.09.2019, 16:28
Аналитика
Сегодня 13:50
Капитал
Основатель "Купибилет" Сергей Пирожников о первом стартапе и переговорах "на кулаках".
Сегодня 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
17.09.2019 10:03
Чтиво
Сегодня 09:55
Без политики
Важное спортсменам и спортсменкам.
16.09.2019 11:59
13.09.2019 11:41
12.09.2019 12:20
Медиа
16.09.2019 12:05
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии