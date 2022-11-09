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«ПКС-Водоканал» рассказал о мерах по борьбе с запахами от канализационных очистных сооружений

Новости. Общество
16:05, 11 Ноября 2022
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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В пятницу 11 ноября на заседании рабочей группы технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук представил меры по сокращению интенсивности запахов от канализационных очистных сооружений (КОС).

Реализацию мероприятий компания рассматривает в 2023 году.

В своем выступлении технический директор подчеркнул, что модернизацию КОС компания проводит с 2012 года. Работы, проделанные за 10 лет, улучшили качество очистки воды и в разы уменьшили содержание взвешенных веществ, азота, фосфора и иных веществ в очищенных стоках.

Помимо этого, с 2018 года компания постепенно приступила к утилизации илового осадка сточных вод с помощью метода компостирования. Подход, основанный на технических регламентах федерального справочника современных технологий, позволил уйти в Петрозаводске от захоронения отходов, которые при разложении выделяют парниковые газы, загрязняют грунтовые воды и ежегодно требуют отчуждение земель под размещение площадью до 2 Га.

В будущем году «ПКС-Водоканал» намерены продолжить модернизацию КОС. Во II квартале на территории очистных сооружений компания планирует установить систему поглощения неприятных запахов «Мокрый барьер». Для этого по периметру иловых карт будет смонтирована трубопроводная магистраль, по которой над производственной территорией через форсунки будет распыляться раствор из органических эфирных масел. Как показывает опыт успешного использования технологии на очистных сооружения и мусороперерабатывающих полигонах в центральных регионах и на юге России, система уничтожает неприятные запахи, а не маскирует их. Минимальная стоимость проекта составит 15 млн рублей.

Также в начале III квартала компания нацелена модернизировать систему вентиляции главной насосной станций, которая очистит воздух от запахов и примесей объектов водоотведения. Предварительная оценка проекта составила около 15-20 млн рублей.

Наряду с этими проектами компания продолжит изучать современные российские и международные разработки в области нейтрализации неприятных запахов. Основываясь на своей практике и опыте смежных организаций, в будущем АО «ПКС-Водоканал» готово внести коррективы в планы мероприятий для КОС в Петрозаводске.

 

Канализационные очистные сооружения в Петрозаводске введены в эксплуатацию в 1979 году. Находятся на территории Выгойнавалок и занимают земельный участок площадью 20 Га. Ежедневно принимают около 65 тысяч куб. м канализационных стоков со всех районов Петрозаводска.

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