Планерка в мэрии Петрозаводска будет посвящена борьбе с наркотиками

На сегодняшней общегородской планерке в мэрии карельской столицы обсудят вопросы борьбы с наркотиками.

Главной темой общегородского совещания в администрации столицы Карелии станет вопрос об антинаркотической деятельности на территории Петрозаводска и республики. Об этом заявил городской глава Владимир Любарский в соцсети.

Сообщается, что с докладом о проведении акции «Карелия без наркотиков» выступит старший помощник прокурора Петрозаводска Андрей Сурьялайнен. О реализации профилактических мероприятий среди молодежи и подростков расскажет заместитель директора МУ МЦ «Смена» Юлия Морозова.

Также на планерке прозвучит доклад Единой дежурно-диспетчерской службы об оперативной обстановке за прошедшую неделю.

Начало планерки — в 10.00. Доступна трансляция мероприятия.