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Планерка в мэрии Петрозаводска будет посвящена борьбе с наркотиками

Новости. Общество
07:15, 08 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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На сегодняшней общегородской планерке в мэрии карельской столицы обсудят вопросы борьбы с наркотиками.

Главной темой общегородского совещания в администрации столицы Карелии станет вопрос об антинаркотической деятельности на территории Петрозаводска и республики. Об этом заявил городской глава Владимир Любарский в соцсети.

Сообщается, что с докладом о проведении акции «Карелия без наркотиков» выступит старший помощник прокурора Петрозаводска Андрей Сурьялайнен. О реализации профилактических мероприятий среди молодежи и подростков расскажет заместитель директора МУ МЦ «Смена» Юлия Морозова.

Также на планерке прозвучит доклад Единой дежурно-диспетчерской службы об оперативной обстановке за прошедшую неделю.

Начало планерки — в 10.00. Доступна трансляция мероприятия.

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Комментарии

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бюджет
2021-11-08 10:52:57
И результаты данной планерки опубликуйте для народа. Как бороться собираются?
Олеся
2021-11-08 09:47:23
Нынче любой школьник может погуглить в интернете : кто крышует наркобизнес в России и всё станет понятно, почему 30 лет "победить" не можем .....
А эти пустые разговоры не о чём, они и дальше останутся пустыми....к сожалению...
КИР
2021-11-08 09:18:15
Курение и водка - первые наркотики в жизни нашего человека.
Не надо врать никому. Это было, есть и будет. :)
goo
2021-11-08 09:06:28
Сын господина Любарского будет выступать?
Никита
2021-11-08 09:52:40
goo, внучка за всех выступит , толку больше будет .
Гражданин
2021-11-08 09:22:50
goo, сын выступать ?
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