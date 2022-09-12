Планируется увеличение ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей в Карелии

Ежемесячные детские пособия для малоимущих семей в Карелии планируется увеличить до величины прожиточного минимума, установленного для детей.

Это следует из проекта закона, который сегодня поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике парламента республики.

По словам министра социальной защиты Ольги Соколовой, с 1 июня прожиточный минимум на детей в Карелии вырос на 10% — до 16 116 рублей. Ежемесячные пособия тоже увеличат до этой суммы.

Министр пояснила, что право на эти пособия имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения.

В Карелии насчитывается 2885 детей, живущих в таких семьях.