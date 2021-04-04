Планируется введение единого налогового платежа для бизнеса

Правительство России предлагает дать бизнесу возможность вносить единые налоговые платежи, как это уже могут делать граждане.

Как сообщает ТАСС, о такой инициативе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж", - рассказал он.

По словам премьера, компании смогут одним платежным поручением оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то есть выполнить все обязательства одновременно. Федеральная налоговая служба при этом сама проведет все зачисления.

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