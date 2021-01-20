Планируется запретить выдачу займов гражданам, у которых и без того много кредитов

Банк России займется сбором и анализом предложений участников финансового рынка о введении на законодательном уровне ограничений на выдачу кредитов и микрозаймов гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Об этом говорится в "дорожной карте" на два предстоящих года, опубликованной пресс-службой Центробанка.

Новые меры направлены на то, чтобы дестимулировать банки и микрофинансовые организации выдавать займы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель отражает, какой процент своего дохода человек направляет на погашение кредитов ежемесячно. Наиболее высокорискованными являются те, чей ПДН превышает 80%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".