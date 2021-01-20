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Планируется запретить выдачу займов гражданам, у которых и без того много кредитов

Новости. Общество
16:38, 21 Января 2021
фото: Евгений Егоров / Ведомости
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Банк России займется сбором и анализом предложений участников финансового рынка о введении на законодательном уровне ограничений на выдачу кредитов и микрозаймов гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Об этом говорится в "дорожной карте" на два предстоящих года, опубликованной пресс-службой Центробанка.

Новые меры направлены на то, чтобы дестимулировать банки и микрофинансовые организации выдавать займы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Этот показатель отражает, какой процент своего дохода человек направляет на погашение кредитов ежемесячно. Наиболее высокорискованными являются те, чей ПДН превышает 80%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-21 18:10:55
Например, в обсуждении проституции точка зрения регулярно смещается в будущее, где у всех женщин есть прекрасные и доступные альтернативы.
Вася
2021-01-21 18:02:26
Что подтверждает аргумент в пользу того, что могут потребоваться новые теории для объяснения сил темной энергии,
Честный
2021-01-21 17:12:43
Проснулись, клоуны,это надо было делать лет 15 назад, а сейчас ,этими полу бандитскими кредитными "организациями" охвачено пол страны, особенно жалко нищих пенсов, им итак жить не на что, да ещё эти проблемы, в богатейшей стране,но коррупционной, к
сожалению...
Вася
2021-01-21 17:59:15
Честный, Природа бесконечности такова, что в бесконечном пространстве существует бесконечное количество .
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