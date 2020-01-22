Планируются изменения в законе о выплатах регионального маткапитала Карелии

Власти Карелии поддержат новые инициативы президента России о материнском капитале и рассмотрят возможность расширения направлений использования регионального маткапитала, который выплачивается из республиканского бюджета.

Об этом сообщил сегодня на заседании Законодательного собрания Карелии председатель парламента Элиссан Шандалович.

Он предложил включить вопрос о материнском капитале в повестку рабочей группы по реализации недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства распорядился увеличить размер материнского капитала и выплачивать его при рождении первого ребенка.

Шандалович напомнил, что семьи в Карелии получают не только федеральный, но и региональный материнский капитал.

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