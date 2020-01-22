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Планируются изменения в законе о выплатах регионального маткапитала Карелии

Новости. Общество
11:35, 23 Января 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии поддержат новые инициативы президента России о материнском капитале и рассмотрят возможность расширения направлений использования регионального маткапитала, который выплачивается из республиканского бюджета.

Об этом сообщил сегодня на заседании Законодательного собрания Карелии председатель парламента Элиссан Шандалович.

Он предложил включить вопрос о материнском капитале в повестку рабочей группы по реализации недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства распорядился увеличить размер материнского капитала и выплачивать его при рождении первого ребенка.

Шандалович напомнил, что семьи в Карелии получают не только федеральный, но и региональный материнский капитал.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-01-23 14:01:29
Этим капиталом рождаемость не поднять! Надо так: ипотека под 1%, как нормальных странах, затем - родили одного ребёнка - государство гасит 1/3, второй - ещё 1/3, третий - ещё 1/3! Все просто и ясно.
новый
2020-01-23 12:27:48
Не все размножальщики одинаково полезны для общества. Некоторым следует даже запретить воспроизводство себе подобных.
zanoza
2020-01-23 12:16:02
Зашевелились после "китайского предупреждения" Президента!
User
2020-01-23 12:08:32
Надо разрешить тратить материнский капитал на спиртное. Тогда демографическая яма превратится в демографическую кучу.
Вася
2020-01-23 11:57:28
С овцы,хоть шерсти клок.
Гость
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