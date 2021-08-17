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Планируются новые авиарейсы из Петрозаводска на юг России

Новости. Общество
11:36, 21 Августа 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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Власти Карелии рассчитывают на открытие авиарейсов из Петрозаводска в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«На следующий год прорабатывается возможность запустить перелеты „Петрозаводск — Воронеж — Ростов-на-Дону“ и „Петрозаводск — Краснодар“. Еще два перспективных направления — это Минск и Хельсинки. Но организовать международные рейсы можно будет только после снятия ограничений», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что в течение года после завершения реконструкции аэропорта были организованы рейсы в Москву, Калининград, Казань, Череповец, Минеральные воды, Симферополь, Сочи и Анапу.

За этот период было выполнено 630 рейсов, перевезено более 100 тыс. пассажиров.

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