Планируются новые авиарейсы из Петрозаводска на юг России

Власти Карелии рассчитывают на открытие авиарейсов из Петрозаводска в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.



«На следующий год прорабатывается возможность запустить перелеты „Петрозаводск — Воронеж — Ростов-на-Дону“ и „Петрозаводск — Краснодар“. Еще два перспективных направления — это Минск и Хельсинки. Но организовать международные рейсы можно будет только после снятия ограничений», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что в течение года после завершения реконструкции аэропорта были организованы рейсы в Москву, Калининград, Казань, Череповец, Минеральные воды, Симферополь, Сочи и Анапу.

За этот период было выполнено 630 рейсов, перевезено более 100 тыс. пассажиров.