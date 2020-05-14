Планы на пятницу: смотрим онлайн-концерт Сергея Лазарева на видеосервисе "Wink" (16+)

15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт.

Поклонники услышат, как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

Миллионы поклонников любят творчество Сергея Лазарева за лиричность песен, динамичность и высочайшее качество исполнения, музыки и аранжировок. К исполнению певец подходит на уровне лучших образцов мировой эстрады.

Он дважды бронзовый призер международного конкурса "Евровидение" (2016, 2019), многократный лауреат премий "Золотой граммофон", десятикратный обладатель национальной премии "МУЗ ТВ", трехкратный обладатель премии "RU TV", призер премии MTV Russia Music Awards и множества других наград.

"Я очень скучаю по встречам со зрителями, по атмосфере живых концертов, когда идет мощный обмен энергетикой. К сожалению, на самом интересном месте пришлось приостановить большие гастроли шоу “N-Tour”. Но сейчас как никогда важно оставаться дома. Не будем скучать и унывать – встретимся на онлайн-концерте. Делитесь своими эмоциями в социальных сетях, так я буду чувствовать за камерой ваше живое присутствие. Присоединяйтесь – пойте и танцуйте всей семьей!", - поделился Сергей Лазарев в преддверии онлайн-мероприятия.

Концерт Сергея Лазарева пройдет в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink 15 мая, начало в 20:00 по московскому времени.

Во время концерта Сергей Лазарев обязательно ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Концерт Сергея Лазарева будет доступен в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Позднее будет доступна запись выступления.

На правах рекламы