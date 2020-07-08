Планы по реконструкции вокзалов Кеми и Беломорска появились у правительства

Работы по реконструкции вокзалов и платформ в двух северных городах планируется выполнить в рамках развития туристического направления на Соловецкий архипелаг.

Правительство республики, Октябрьская железная дорога и Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага планируют совместно содействовать развитию туристической привлекательности и транспортной доступности Соловков со стороны Карелии. Речь идет о направлении на Соловецкий архипелаг через Карельское Беломорье.

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