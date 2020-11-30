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Планы строительства второго ЦБК в Сегеже подтвердил глава Минэкономразвития Карелии

Новости. Экономика
12:38, 01 Декабря 2020
фото: пресс-служба Segezha Group
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Компания Segezha Group (входит в АФК "Система") собирается построить в Сегеже второй целлюлозно-бумажный комбинат, который будет производить новые виды продукции.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Вопрос места сейчас рассматривается. Это будет город Сегежа однозначно: новый ЦБК будет либо пристраиваться [к уже действующему Сегежскому ЦБК], либо он будет расположен рядом. Это вопрос технических решений. Окончательно проектно-сметная документация определит, как объект должен быть расположен", - сказал Ермолаев.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-01 13:00:00
Птичек жалко, однако. Если ещё один завод построят, то дышать сегежанам станет совсем нечем.
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