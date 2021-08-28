Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»

Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян рассказал о ринопластике без травм.

Этот талантливый хирург может спокойно отказать пациенту в пластической операции, если считает, что результат будет негармоничным. Он делает сложнейшие многочасовые операции по ринопластике и не берется за пластику средней и нижней трети лица, считая, что для этого нужно ехать на учебу к легендарному Брайну Мендельсону в Австралию. Выпускник медфака ПетрГУ Арутюн Зиалян, которого называют восходящей звездой пластической хирургии Санкт-Петербурга, с недавних пор работает в карельской клиникой «Кивач».

«У меня на первом месте стоит ринопластика: структурная, сохраняющая, пьезоринопластика. Это самая сложная операция в пластической хирургии в плане конструкций, тонкости работы. Недавно мы с коллегами пришли к выводу, что нос — это недооцененный маркер возраста. Вспомнить, к примеру, персонажа из сказок — Бабу Ягу. У нее нос опущен вниз, крючковатый. А если мы посмотрим на детей, то увидим курносеньких. Сегодня, когда приходят девушки, они хотят чуть более вздернутый кончик носа», — рассказал молодой пластический хирург.

Сложнейшие вторичные операции по исправлению носа Арутюн Зиалян теперь делает и в клинике «Кивач», где закупили специальное оборудование.

«Здесь появился такой аппарат, как пьезотом — „ультразвуковой нож“, в котором ультразвуковые колебания направлены только на кость. Мягкие ткани, нервы и сосуды не повреждаются. И никаких молоточка и долота, используемых раньше при ринопластике. Я против такого метода. Последствия могут быть непредсказуемыми. Куда пойдет трещина после удара молотком? С пьезотомом мы от этого застрахованы. Также мы минимизируем число травм, непредвиденных кровотечений, а пациенты намного быстрей восстанавливаются. Я обычно выписываю пациента на следующее утро после операции. А дальше осмотр только через десять дней», — поделился Арутюн Зиалян.

Подробнее о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин читайте в интервью с пластическим хирургом в нашей рубрике «Кофе со сливками».