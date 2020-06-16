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Платежи по госконтрактам могут стать показателем эффективности губернаторов

Новости. Экономика
16:37, 17 Июня 2020
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил учитывать задержки выплат бизнесу за исполнение государственных контрактов как показатель эффективности работы губернаторов.

Об этом Краснов заявил на выступлении в Совете Федерации с докладом генпрокуроры о состоянии законности и правопорядка в России.

"Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушение финансовой дисциплины и установление в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам", – сказал Краснов, чьи слова цитирует RNS.

Долги государственных и бюджетных учреждений Карелии по контрактам с коммерческими фирмами могут спровоцировать их банкротство, заявила ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-06-17 16:51:30
Труба региональным властям и барабан им на шею . сколько кинуто людей и организаций просто жуть ))) :)
кир
2020-06-17 16:51:18
Краснов шутить не будет. Не посмотрит на вашу самобытность.
Гость
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