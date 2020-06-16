Платежи по госконтрактам могут стать показателем эффективности губернаторов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил учитывать задержки выплат бизнесу за исполнение государственных контрактов как показатель эффективности работы губернаторов.

Об этом Краснов заявил на выступлении в Совете Федерации с докладом генпрокуроры о состоянии законности и правопорядка в России.

"Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушение финансовой дисциплины и установление в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам", – сказал Краснов, чьи слова цитирует RNS.

Долги государственных и бюджетных учреждений Карелии по контрактам с коммерческими фирмами могут спровоцировать их банкротство, заявила ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

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