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Эксперты оценили общий объем взяток при госзакупках в треть доходной части бюджета России

Новости. Экономика
20:30, 20 Декабря 2021
фото: © Анастасия Осипова

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По данным исследования, более 70% поставщиков сталкивается со взятками при прохождении конкурсных процедур на госконтракты.

Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 трлн руб., что эквивалентно трети бюджета России. В среднем, по их расчетам, взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его суммы, пишет РБК со ссылкой на исследование экспертов ВШЭ.

Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел исследование уровня коррупции при государственных закупках (есть у РБК). Анонимно опросив российские компании, участвующие в системе госзакупок, авторы выяснили, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков.

В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб., оценили в В. Э. Для сравнения: 6,6 трлн — это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.). Объемы коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, констатируют в Институте госуправления ВШЭ.

Авторы исследования опросили более 1,2 тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны и ручаются за их осведомленность о процедуре госзакупок. В выборке 53% респондентов — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего и около 7% — из крупного.

На основе ответов респондентов на косвенные вопросы исследователи выяснили, что не менее двух из трех компаний указали на существование неформальных выплат представителям заказчика, 28% затруднялись с ответом или отказались отвечать. Размеры взятки назывались разные: суммы варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта. Чаще других назывались варианты 3, 5, 10, 15 и 20%. Нулевую сумму взятки назвали 14% опрошенных.

О намерениях усилить надзор за госзакупками в начале этого года сообщила Генеральная прокуратура. В 2020 году прокуроры выявили 150 тыс. коррупционных нарушений в госзакупках, возбуждено более 700 уголовных дел, к ответственности привлечены более 40 тыс. виновных лиц. РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Самые очевидные последствия коррупции в системе госзаказа — низкое качество услуг и работ (по госконтрактам строятся больницы, детсады, закупаются лекарства и т.д). В научной литературе существует консенсус, что такая коррупция негативно влияет на возможности экономического роста.

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Комментарии

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User
2021-12-20 21:24:33
"Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации"(с)
zanoza
2021-12-20 21:04:10
Ну это не новость! Если бы не разворовывался бюджет денег бы хватало на всё , но это не про Россию!
Изя
2021-12-20 21:22:16
zanoza, клептократы рулят )))
кир
2021-12-20 20:39:40
Где казни преступников, простых наших людей, борющихся за мир во всём мире? :)
Кир ушлый
2021-12-20 20:39:19
С ума сойти!!! Триллионы взяток! Это кто же до такой точки страну довёл? Вот интересно!?!
Изя
2021-12-20 21:21:45
Кир ушлый, ато не знаете ???))))
кир
2021-12-20 21:10:28
Кир ушлый, никто не доводил - вы сами такие изначально. :)
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