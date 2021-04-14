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Платежная дисциплина жителей Карелии выросла - за год они заплатили за ЖКУ 14 млрд рублей

Новости. Общество
09:42, 15 Апреля 2021
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Фактический уровень платежей населения Карелии за жилищно-коммунальные услуги за последние 5 лет вырос почти на 10%.

Это следует из данных Карелиястата о работе организаций жилищно-коммунального хозяйства республики в прошлом году.

Уровень собираемости платежей с населения за услуги ЖКХ достиг 94,9%. Коммунальщики собрали за год с жителей Карелии более 14 млрд рублей.

В 2015 году министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии приводило данные, согласно которым фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составлял 85%.

Руководивший тогда Карелией Александр Худилайнен заявил, что зачастую в числе должников оказываются "небедные люди" - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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удо
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Жить стали лучше, жить стали веселей.
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