Платить придется еще больше: в Карелии выросли тарифы

Госкомитет по ценам и тарифам республики назвал новые суммы, которые жители Карелии увидят в своих счетах за "коммуналку".

С первого июля изменяются тарифы на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, газ, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Тариф для регионального оператора ООО "Автоспецтранс" на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей республики с 1 июля увеличился на 0,4% и составил 539,17 рублей за кубический метр с НДС.

В Петрозаводске теплоснабжающей организацией является ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1". Тариф на тепловую энергию для населения города, а также Пряжинского и Прионежского районов увеличился на 3,8 % и составил 2 143,25 руб./Гкал с НДС.

Как выросли остальные тарифы - в материале "Вестей Карелии".