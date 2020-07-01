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Платить придется еще больше: в Карелии выросли тарифы

Новости. Экономика
14:47, 02 Июля 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Госкомитет по ценам и тарифам республики назвал новые суммы, которые жители Карелии увидят в своих счетах за "коммуналку".

С первого июля изменяются тарифы на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, газ, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Тариф для регионального оператора ООО "Автоспецтранс" на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей республики с 1 июля увеличился на 0,4% и составил 539,17 рублей за кубический метр с НДС.

В Петрозаводске теплоснабжающей организацией является ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1". Тариф на тепловую энергию для населения города, а также Пряжинского и Прионежского районов увеличился на 3,8 % и составил 2 143,25 руб./Гкал с НДС.

Как выросли остальные тарифы - в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-02 15:51:24
И как это понимать, ведь на высоком уровне обещали не поднимать тарифы на ЖКХ с июля. Вот и прошло голосование, итогами которого тут некоторые так сильно радовались, теперь началась обдираловка населения страны.
новый
2020-07-02 15:41:02
Не обнищают. Деньги на интернет и бензин для кредитных кастрюль находят, а трудолюбивые парни из техрента должны бесплатно обслуживать бездельников агрикалчнутых ?
Гость
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