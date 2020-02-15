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Платная парковка у ЖД-вокзала в Петрозаводске спровоцировала большие пробки в центре города (ФОТО)

Новости. Общество
11:31, 16 Февраля 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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В Петрозаводске автомобилисты, не желающие платить за парковку вблизи Железнодорожного вокзала, заблокировали подъезды к остановке.

В Петрозаводске рядом с ЖД-вокзалом начала работать платная парковка: организаторы расставили "конусы", поставили мобильный пункт оплаты и вывесили объявление о стоимости услуг. Противники такого решения считают, что вокзал является социально значимым объектом, при этом рядом с ним теперь нет возможности припарковаться бесплатно.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы снимки, на которых запечатлены автомобильные пробки вблизи вокзала. Владельцы машин не желают платить за парковку и ставят автомобили в окрестностях, создавая транспортные заторы.

Чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, теперь нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки. Стоянка от 2 до 5 часов обойдется в 70 рублей в час, стоянка свыше 5 часов – 60 рублей в час. При этом рганизаторы парковки предупреждают, что не несут ответственность за повреждение или кражу автомобиля на парковке.

 

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