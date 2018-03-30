16:03, 30 Марта 2018
Платное присоединение дорожных сервисов к автодорогам в Карелии признали незаконным
По теме
Загрузка...
Управление автомобильных дорог Карелии, взимавшее плату за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам, нарушало Бюджетный кодекс, считает Контрольно-счетная палата республики.
Выводы КСП содержатся в ее отчете о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в 2016 и 2017 годах.
Это установили аудиторы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
27.03.2018, 14:09
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
Сегодня 10:23
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
29.03.2018 14:52
29.03.2018 10:56
29.03.2018 10:19
Медиа
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии