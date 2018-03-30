Платное присоединение дорожных сервисов к автодорогам в Карелии признали незаконным

Управление автомобильных дорог Карелии, взимавшее плату за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам, нарушало Бюджетный кодекс, считает Контрольно-счетная палата республики.

Выводы КСП содержатся в ее отчете о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в 2016 и 2017 годах.

Это установили аудиторы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".