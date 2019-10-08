Платную автопарковку планируют открыть возле ж/д вокзала в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует передать в аренду участок на площади Гагарина для организации там платной автопарковки.

С этой целью проводился аукцион среди предпринимателей, его результаты будут объявлены 11 октября.

Согласно конкурсной документации, под платную автопарку будет передан участок напротив дома №2, где обычно оставляют машины водители, приезжающие встречать и провожать поезда. Сколько будут стоить услуги автопарковки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".