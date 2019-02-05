Платные дороги могут появиться на Крайнем Севере

Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере прошел первое чтение, сообщается на сайте Госдумы.

Предполагается, что в районах Крайнего Севера можно будет строить платные трассы без бесплатных дорог-дублеров. Предусматривается, что легковые автомобили и рейсовые автобусы смогут ездить по платным автомобильным дорогам и их участкам, которые не имеют альтернативного проезда, бесплатно.

Сейчас платная дорога может быть построена только при условии, что существует альтернативная бесплатная трасса-дублер.

Законопроектом предусматривается бесплатный проезд легковых автомобилей и рейсовых автобусов по платным автомобильным дорогам (их участкам) на Крайнем Севере, которые не имеют альтернативного проезда.

Кроме того, предлагается разрешить на Крайнем Севере строительство платных дорог даже в тех случаях, когда у них нет альтернативных бесплатных трасс. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, это нововведение позволит решить проблему привлечения частных инвестиций для обеспечения ускоренного развития транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера.

Сейчас создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений районов Крайнего Севера не представляется возможным даже в долгосрочном периоде из‑за высокой стоимости их строительства и эксплуатации. Улучшить транспортную доступность в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе.