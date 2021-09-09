Плавать – круглый год!

Строительство и реконструкция крытых бассейнов в Петрозаводске получит федеральную поддержку.

Карелия – страна озер, но вдоволь поплавать большинству из нас удается, к сожалению, только летом. Бассейнов в республике до обидного мало, всего 39. К тому же ремонт старых затянулся, а новые долго оставались в планах.

- В детском саду, где я работала заведующей, был бассейн, – вспоминает депутат Заксобрания, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова. – Дети учились плавать с младшей группы, устраивали соревнования, росли закаленными, были физически крепче сверстников. Умение плавать, любовь к спорту привита к ним на всю жизнь.

Но, к сожалению, даже имеющие бассейны садики и школы на долгий срок стали «сухопутными». В детсаду № 87 реконструкция началась аж в 2014 году, после остановилась, а возобновили ее лишь недавно, когда удалось найти средства. В школе № 13 бассейн удалось восстановить только в этом году – тоже после больших трудностей.



Депутат Галина Гореликова инспектирует ремонтные работы в дошкольном бассейне

Общая сумма средств, которые необходимы на модернизацию крытых плавательных бассейнов в Карелии (в том числе 24 детсадовских и школьных), составляет почти полмиллиарда рублей. Из средств мэрии Петрозаводска и даже республики такие средства сразу не выкроить.

Галина Гореликова вместе с коллегами из Законодательного Собрания предлагает привлечь для этого деньги из федерального бюджета, по национальному проекту «Спорт – норма жизни» и федеральной программе «Плавание для всех». Дополнительные возможности для строительства физкультурных центров дает федеральная программа развития Арктики, шесть районов Карелии уже включены в Арктическую зону.

- Для нашего северного региона крытые бассейны просто необходимы, – считает Галина. – Зимы у нас длинные, бассейны всегда становятся точками притяжения, не только спортивными, но и оздоровительными центрами. Утром в них купаются дети, днем – спортсмены, по вечерам люди приходят семьями. Крытые бассейны – одна из составляющих достойного уровня жизни, который необходимо поддерживать и повышать для того, чтобы людям хотелось жить на Севере.

Гореликова и другие карельские парламентарии направили обращение в Правительство России с просьбой не учитывать численность населения при участии в программе строительства бассейнов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Сейчас программа распространяется на города с численностью жителей более 30 тысяч человек. Но на севере Карелии плотность населения маленькая, и нормативы для них надо непременно надо пересматривать, нельзя, чтобы люди чувствовали себя обделенными.

То, что ситуация начала меняться к лучшему, заметнее всего жителям Древлянки и Перевалки – там недавно построен новый ФОК с двумя бассейнами, на очереди – аквапарк. Так что в августе плавки и купальники далеко убирать не стоит, зимой пригодятся.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 6 Гореликовой Галины Анатольевны.