Плюсовая температура вернется в Петрозаводск в воскресенье

О погоде на 9 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 9 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.
Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до -1, +1.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.
Ночью ожидается -2, -7, днем 0, -5 градусов.
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