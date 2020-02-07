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Плюсовая температура вернется в Петрозаводск в воскресенье

Новости. Погода
17:25, 08 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на 9 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 9 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до -1, +1.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.
Ночью ожидается -2, -7, днем 0, -5 градусов.

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