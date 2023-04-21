Площадь лесных пожаров этого сезона в Карелии втрое превышает показатели прошлого года

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 84 лесных пожара на общей площади 328 га, сообщили в Минприроды Карелии.

За последние два дня в Карелии не зарегистрировано ни одного лесного пожара.



С начала сезона в лесах республики зафиксировали 84 природных возгорания на общей площади 328 гектаров. Средняя площадь одного пожара к 6 июля составила 3,9 га. Это ниже средней за предыдущие пять лет (7,8 гектара).



При этом, в прошлом году к сегодняшней дате зарегистрировано 39 лесных пожаров на площади 96,3 гектара (средняя площадь 2,5 га).



Доля потушенных пожаров в первые сутки – 97,6 %.



Предварительные причины возгораний:



- нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах – 55 (66%);



- от ЛЭП – 6 (7%);



- от гроз – 23 (27%).



Напоминаем, что по всей Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохраняется запрет на разведение открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафы: от 40 тысяч рублей для граждан, от 600 тысяч - для юрлиц



Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00.