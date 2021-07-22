Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 15 тыс. гектар

В Карелии по состоянию на 16.00 действовало 24 лесных пожара на площади 15201 гектар.

Об этом сообщили в правительстве республики.

«Увеличение общей площади возгораний произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе», — говорится в сообщении.

Огнем охвачены леса в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском районах.



Локализованы 11 пожаров на площади 8060 гектар.

К тушению привлечено более 550 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники.



Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. Общий налет составил 989 часов.