ПЛВЗ "Петровский" расширяет производство и набирает персонал

Ликеро-водочный завод "Петровский" (ООО "АлкоВорлд") увеличивает объемы производства и набирает работников на дополнительные вакансии.

Их перечень и размеры зарплат опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

По состоянию на 15 мая на ПЛВЗ "Петровский" было открыто 8 вакансий. В их числе оператор линии производства пищевой продукции, грузчики, купажист, кладовщик, слесарь-электрик и инженер-химик.

О размерах зарплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".