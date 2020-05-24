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ПЛВЗ "Петровский" расширяет производство и набирает персонал

Новости. Общество
14:38, 25 Мая 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Ликеро-водочный завод "Петровский" (ООО "АлкоВорлд") увеличивает объемы производства и набирает работников на дополнительные вакансии.

Их перечень и размеры зарплат опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

По состоянию на 15 мая на ПЛВЗ "Петровский" было открыто 8 вакансий. В их числе оператор линии производства пищевой продукции, грузчики, купажист, кладовщик, слесарь-электрик и инженер-химик.

О размерах зарплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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