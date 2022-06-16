ПМЭФ–2022: Карелия вновь среди регионов-лидеров по состоянию инвестиционного климата

Карелия сохранила высокие позиции в рейтинге регионов и вошла в группу лидеров (топ-40 регионов).
На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия по оценке состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации за 2021 год.
Нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки — регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка МСП.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева назвала республику в числе лучших субъектов России по обеспечению прямого канала связи с инвесторами.
По итогам 2021 года эксперты и предприниматели Карелии отметили положительную динамику и достижение высоких показателей по нескольким критериям:
наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов;
оценка работы механизма государственно-частного партнерства в регионе;
работа регионального Совета по улучшению инвестиционного климата;
качество инвестиционного портала региона;
оценка эффективности институтов поддержки экспорта;
небольшое число жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов в субъектах РФ;
оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство.
Напомним, в прошлом году Карелия также была в числе лидеров рейтинга.
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