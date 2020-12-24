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Пневмония стала причиной госпитализации 37 человек в Карелии

Новости. Общество
09:16, 25 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Оперативный штаб республиканского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации 37 человек за сутки с внебольничной пневмонией.

37 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, передает оперштаб.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3494 пациента, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Также жертвами заражения коронавирусом в Карелии за сутки стали 379 человек.

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