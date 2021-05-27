Пневмония унесла жизнь 92-летней жительницы Карелии

Число жертв внебольничной пневмонии в Карелии увеличилось до 144, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 92-летнняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 6121 пациент, 144 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Ранее сообщалось, число заболевших пневмонией в Карелии стало стремительно расти.