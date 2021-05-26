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Число заболевших пневмонией в Карелии стало стремительно расти

Новости. Общество
09:27, 27 Мая 2021
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

В стационары республики вновь стали попадать до 20 пациентов с пневмониями в сутки.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 27 мая, 17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Еще во вторник, 25 мая, в больницу с этим диагнозом попали 6 пациентов, а 26 мая – 11.

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Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6108 пациентов, 143 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, в минувший вторник пневмония унесла жизнь еще одной жительницы Карелии.

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Комментарии

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Mike
2021-05-27 10:41:54
Все понятно и давно, эта внебольничная пневмония, от которой в Карелии умирают постоянно, и есть ковид. Что-то раньше, до ковида, не было такой статистики и столько смертей от этой как будто бы пневмонии
Изя
2021-05-27 10:00:09
Ёперштаб что делает и зачем тогда нужен ??? :)
User
2021-05-27 10:28:58
Изя, он данные сообщает, чтобы не больше трех в сутки.
кир
2021-05-27 10:47:40
User, тебе чего сторожу, свалившему за халявой из Петрозаводска? Так и будешь ныть всю жизнь. Всё будет плохо.
Изя
2021-05-27 10:37:30
User, ерерштаб только сообщает , а организовать лечение как надо даже и не собирается ))) :)
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