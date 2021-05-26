Число заболевших пневмонией в Карелии стало стремительно расти

В стационары республики вновь стали попадать до 20 пациентов с пневмониями в сутки.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 27 мая, 17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Еще во вторник, 25 мая, в больницу с этим диагнозом попали 6 пациентов, а 26 мая – 11.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6108 пациентов, 143 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, в минувший вторник пневмония унесла жизнь еще одной жительницы Карелии.