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Пневмония унесла жизнь еще одной жительницы Карелии

Новости. Общество
09:23, 25 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 143.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 25 мая, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 53-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Ее тест на COVID-19 показал отрицательный отрицательный.

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За сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6080 пациентов, 143 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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