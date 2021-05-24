Пневмония унесла жизнь еще одной жительницы Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 143.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 25 мая, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 53-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Ее тест на COVID-19 показал отрицательный отрицательный.

За сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6080 пациентов, 143 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.