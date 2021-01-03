Пневмония унесла жизнь пожилого мужчины в Карелии

В Карелии скончался очередной пациент, у которого была обнаружена внебольничная пневмония.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом. Умер мужчина 1932 года рождения, имеющий сопутствующюю патологию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

Всего 22 человека за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3792 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За этот же день коронавирус обнаружен у 301 человека в Карелии.