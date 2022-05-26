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По инициативе Артура Парфенчикова на ремонт и реконструкцию дорог Карелии направлены дополнительные средства

Новости. Общество
09:50, 27 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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В 2022 году 31 млн рублей направят на завершение разработки ПСД объектов капитального строительства — улицы Достоевского с устройством тоннеля и строительство дороги по проезду Тидена. 34 млн рублей пойдут на ремонт дорог в Сортавальском районе.

26 мая депутаты Законодательного собрания поддержали поправки в бюджет Республики Карелия. Парламентарии перераспределили средства, сложившиеся в результате экономии. Дорожная отрасль — в числе приоритетных.

Так, дополнительные средства — 31 миллион рублей — в этом году будет направлен на завершение разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства — реконструкцию улицы Достоевского с устройством тоннеля под железнодорожными путями и строительство автодороги проезда Тидена. Кроме того, на 34 миллиона рублей в 2022 году отремонтируют дороги местного значения в Сортавальском районе, а 13,5 млн рублей заложены на ремонт дорог в Кондопожском районе в 2023 году.

За счет реструктуризации долга по бюджетным кредитам Дорожный фонд Республики Карелия получит дополнительное финансирование в 2023 и 2024 годах в размере 836 млн и 569 млн соответственно. Деньги пойдут на развитие сети автомобильных дорог регионального значения, а именно: на реконструкцию моста на 22 км автодороги Сегежа-Надвоицы, дорог к водопаду «Белые мосты», к заводу по переработке рыбы в Кондопоге, к туристическому комплексу в Сегеже.

Кроме того, за счет перераспределения средств Дорожного фонда Карелии муниципалитетам будет оказана значительная финансовая поддержка для приведения в надлежащее состояние автомобильных дорог местного значения и завершения работ по проектированию объектов дорожного хозяйства.

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