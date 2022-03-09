По итогам двух месяцев поступления собственных доходов в бюджет Карелии выросли на 38%

Самым заметным оказался рост поступлений налога на прибыль организаций – 70% к аналогичному прошлогоднему уровню.

К началу весны в бюджет Карелии поступило около 4 миллиардов 164 миллионов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом их объем вырос на 38%.

Особенно заметным оказалось увеличение поступлений налога на прибыль организаций. Согласно данным республиканского министерства финансов, сумма этих поступлений в карельскую казну выросла за два первых месяца текущего года на 70% и превысила 650 миллионов рублей. При этом налоги на доходы физических лиц увеличились в январе-феврале на 24% и составили 1 миллиард 679 миллионов.

На долю собственных налоговых и неналоговых доходов Карелии сейчас приходится чуть более половины всех доходных поступлений республиканского бюджета.