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Новости. Политика
11:47, 02 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

По итогам единого дня голосования станет ясно, будет ли власть "подзакручивать гаечки"

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Через пять дней к своему завершению подойдёт агитационный период, предшествующий проведению единого дня голосования.

Политолог Олег Реут поделился своими соображениями по поводу предвыборной ситуации в России и Карелии и прогнозами, чего ждать после выборов.

"Пожалуй, главный урок – это осознание частью оппозиционеров необходимости работать на муниципальном уровне, в том числе идти в депутаты советов муниципальных образований. Некоторые результаты на этом тернистом пути были достигнуты, однако к кампании-2019 их оказалось мало, чтобы составить ту политическую силу, которая могла бы существенным образом повлиять на власть.

Собственно, на этом успехи оппозиции и заканчиваются. Встроиться в систему и стать "конструктивными" оппозиционерам не удалось. Попытки создать в ходе протестов нечто вроде "координационного совета оппозиции" провалились, все друг с другом рассорились. Очевидно, что в целом оппозиционеры не смогли и не стали использовать для своего укоренения в легальной публичной политике существующие партийные структуры. Впрочем, вряд ли бы им это и позволили.

Есть серьёзные вопросы и по вопросу расширения электоральной базы оппозиции, даже на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Она остаётся преимущественно интеллигентской, концентрируясь на политических лозунгах, ряд которых для большинства населения выглядят как недопустимо "незаконные" и "непатриотические". Накопленный за последние годы опыт показывает, что только медиа-разоблачений высокопоставленной коррупции мало для завоевания массового политического авторитета – нужна и внятная позитивная повестка. А артикулировать её надлежит новым ярким лидерам.

Уже в самое ближайшее время станет ясно, происходит ли по результатам выборов 8 сентября кардинальная перестройка стратегии и тактики оппозиции. Если нет, то нынешний протестный контекст будет обречён на спад и отсутствие каких-либо результатов (хотя бы в перспективе формирования коалиций гражданской, а затем и политической поддержки). Это, в свою очередь, вызовет страстное желание "гаечки позакручивать". Особенно там, где будет сочтено, что их ещё недокрутили".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Сергей
2019-09-02 12:08:51
Можно опубликовать список - за кого голосуем и принадлежность, хотя бы в Петрозаводске!
Олег Реут
2019-09-02 12:15:49
Уважаемый Сергей, в Петрозаводске пройдут довыборы депутатов городского совета по округам № 8 (Ключевая, Птицефабрика) и № 10 (Центр, Зарека). Сведения о кандидатах представлены по ссылке: http://www.karel.vybory.izbirkom.ru/region/region/karel?action=show&root=1&tvd=4104011366307&vrn=4104011366297®ion=10&global=&sub_region=10&prver=0&pronetvd=0&vibid=4104011366297&type=220
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