По поручению главы Карелии будет разработан проект переправы в Панозере

Современный паром должен надежно связать этот населенный пункт с "большой землей", сообщили в Минтрансе Карелии.

Техническое задание на разработку проектной документации паромной переправы через реку Кемь вблизи поселка Панозеро разрабатывается специалистами КУ РК "Управтодор РК" по поручению главы Карелии.

Условиями техзадания предусмотрена планировка прибрежной территории, выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для возведения новой паромной переправы для жителей поселка и транспорта. Стоимость проектных работ, которые будут профинансированы из республиканского бюджета, - 5 млн рублей.



Напомним, в настоящее время Панозеро с "большой землей" связывает временная паромная переправа, наведенная в апреле этого года военнослужащими понтонно-мостового парка батальона инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа. Содействие в организации временной переправы оказал заместитель Секретаря Совбеза России, руководитель одной из рабочих групп Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия Рашид Нургалиев.