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По программе переселения в Карелию переехали более 100 семей соотечественников

Новости. Общество
18:20, 06 Марта 2023
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Управлением МВД Карелии реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», сообщили в ведомстве.

В 2022 Управлением по вопросам миграции МВД Карелии принято свыше 120 заявок об участии в госпрограмме. Более 100 семей уже прибыли в республику.

Одна из участниц программы переселения, 24-летняя Анастасия Дятленко, приехала в Карелию чуть больше четырех месяцев назад из Донецкой области. Анастасия закончила Донецкий медицинский университет, и, уже будучи дипломированным специалистом, решилась на переезд. С сентября 2022 года она является участником Госпрограммы, оказывающей помощь соотечественникам по переселению.

Сотрудники Управление по вопросам миграции МВД Карелии помогли ей оформить все необходимые документы, затем молодая женщина получила от государства финансовую помощь и без труда устроилась на работу. В настоящее время Анастасия Дятленко работает провизором в одной из аптек Петрозаводска. В планах – найти свое жилье и перевезти младшую сестру, которая в этом году закончит одиннадцатый класс.

Республика Карелия готова принять и тех, кто переселяется с целью получения высшего и среднего профессионального образования по дефицитным на рынке труда специальностям. Так, одна из участниц госпрограммы - 22-летняя уроженка Казахстана, Анна Желякова. Девушка родилась и выросла в городе Алма-Ата. После окончания школы обучалась в филиале одного из вузов Санкт-Петербурга по направлению «Информационные системы». В связи с реорганизацией Анне пришлось искать другое учебное заведение, где она могла продолжить обучение по специальности. Выбор пал на Петрозаводский государственный университет. Он был не случайным -  в столице Карелии у студентки проживают родственники, у которых она смогла временно остановиться.

Сейчас Анна уже на пути к диплому, она решила остаться в Петрозаводске и найти работу. В связи с этим, в декабре прошлого года она вступила в государственную программу по переселению соотечественников. Родители с радостью поддержали её решение, а сотрудники УВМ МВД по Республике Карелия помогли оформить все необходимые документы. Как отмечает Анна, ей понравилось доброе и человеческое отношение со стороны сотрудников полиции они все чётко и доступно объяснили, оказали необходимую консультативную помощь. В скором времени она получит российский паспорт.

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