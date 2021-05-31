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По просьбам жителей Петрозаводска дорогу в Соломенное расширят

Новости. Общество
07:15, 01 Июня 2021
фото: администрация Петрозаводска

Участок проезжей части на пересечении Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена будет расширен до 7 метров, сообщили в администрации Петрозаводска.

Решение принято по итогам встречи председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева с представителями проектной организации, ГИБДД, ООО «ТехРент».

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30.05.2021 07:45

В минувший понедельник, 31 мая, состоялось выездное совещание по вопросу расширения дороги в Соломенном. Участие в нем приняли председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, представители проектной организации, ГИБДД, подрядчик. Этот вопрос стал темой обсуждения на открытой планерке с участием Главы Петрозаводска Владимира Любарского.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» участок проезжей части на пересечении Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена был отремонтирован. При реализации проекта горожане предложили расширить дорогу, так как зауженная проезжая часть отрицательно сказывается на безопасности движения.

Сегодня по итогам межведомственного совещания принято решение увеличить участок магистрали с семи до восьми метров. Также в рамках национального проекта будет обустроен светофорной объект. Комплекс работ планируют завершить до 1 сентября.

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