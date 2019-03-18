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Новости. Экономика
11:43, 18 Марта 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

По статистике каждый четвертый педагог в Карелии зарабатывает больше среднего

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Среди работников образования в Карелии более 25% получают зарплату выше средней по республике, согласно официальной статистике за 2018 год.

В исследовании рассматривалась заработная плата работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная), зарплата педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчетах учитывалась выплата НДФЛ.

Карелия заняла в рейтинге 25 место.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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баян
2019-03-18 15:23:54
опять все валят на статистику.В реале все по другому нет у учителей начальных классов таких зарплат
Неравнодушный
2019-03-18 12:38:49
Отчитываться теперь все научились. Если надо, можно будет и бомжей наших признать самыми сытыми и счастливыми среди всех других бомжей.
zanoza
2019-03-18 12:25:20
"Зарплату более 50 тыс. рублей в Карелии получает 7%, а меньше 15 тысяч зарабатывает 26,5% работников образования" Ну и где выполнение майских наказов президента? Да сажать нужно за то, что у 26,5 % работников образования заработная плата ниже МРОТ!
Lana
2019-03-18 13:27:14
zanoza,


А 26,5 % это "обслуга" тех самых педагогов у которых зарплата выше 50 тыс.рублей и выше среднего по региону.
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