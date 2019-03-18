По статистике каждый четвертый педагог в Карелии зарабатывает больше среднего

Среди работников образования в Карелии более 25% получают зарплату выше средней по республике, согласно официальной статистике за 2018 год.

В исследовании рассматривалась заработная плата работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная), зарплата педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчетах учитывалась выплата НДФЛ.

Карелия заняла в рейтинге 25 место.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".