По статистике средняя зарплата в Карелии превышает 40 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии за февраль составила 40103,2 рубля, сообщает Карелиястат.

Согласно официальной статистике, по сравнению с февралем 2018 года размер средней зарплаты в Карелии вырос на 5,1%.

Самые высокие темпы роста зарплат в Карелии официальная статистика зафиксировала в добыче полезных ископаемых (в 1,9 раза), в деятельности финансовой и страховой (в 1,8 раза).

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