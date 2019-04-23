По статистике средняя зарплата в Карелии превышает 40 тысяч рублей

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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии за февраль составила 40103,2 рубля, сообщает Карелиястат.
Согласно официальной статистике, по сравнению с февралем 2018 года размер средней зарплаты в Карелии вырос на 5,1%.
Самые высокие темпы роста зарплат в Карелии официальная статистика зафиксировала в добыче полезных ископаемых (в 1,9 раза), в деятельности финансовой и страховой (в 1,8 раза).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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