По стопам истории: старым снимком из кабины самолета поделился житель севера Карелии

На фото запечатлен городской пляж в Сегеже.
Старым снимком городского пляжа Линдозера в Сегеже поделился житель Карелии в паблике Сегежа онлайн.
Фото сделал Михаил Галуцкий в 1970 году из кабины самолета АН-2 Авиалесоохраны. Пилотом был Виктор Кондратьев. Городской пляж пользовался в то время большой популярностью среди местных жителей в летный период, пишет автор поста.
Ранее мы писали о том, что на юге Карелии, в деревне Аннантехдас стоят развалины бывшего пионерского лагеря.
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