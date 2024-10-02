По стопам истории: старым снимком из кабины самолета поделился житель севера Карелии

На фото запечатлен городской пляж в Сегеже.

Старым снимком городского пляжа Линдозера в Сегеже поделился житель Карелии в паблике Сегежа онлайн.

Фото сделал Михаил Галуцкий в 1970 году из кабины самолета АН-2 Авиалесоохраны. Пилотом был Виктор Кондратьев. Городской пляж пользовался в то время большой популярностью среди местных жителей в летный период, пишет автор поста.

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