По требованию мэрии Петрозаводска семью с ребенком выселили из квартиры

Администрация потребовала должников освободить муниципальное жилье, после того как умер отец семейства, прописанный, но не сумевший вовремя приватизировать квартиру, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов Петрозаводска было возбуждено исполнительное производство по факту выселения должника и его гражданской жены и ребенка из муниципального жилья.

В указанной квартире проживали отец, сын, невестка и дочь, но был прописан только отец должника. Мужчина умер. Жилье оказалось неприватизированным, поэтому квартира отошла собственнику — администрации Петрозаводска. Решение суда об освобождении жилого помещения должником не исполнялось. По заявлению должника суд отсрочил выселение до окончания школы дочерью заявителя.

Но должник не сделал никаких выводов и по истечении срока отсрочки, установленного судом, стал злостно уклоняться от исполнения требований по выселению и скрываться от судебного пристава-исполнителя. По заявлению администрации Петрозаводска должник был объявлен в розыск.

Судебным приставам удалось разыскать должника и доставить в службу судебных приставов. После приема у судебного пристава, должник вновь обратился в суд с заявлением о предоставлении отсрочки выселения, но ему было отказано в предоставлении рассрочки и вручено требование об исполнении решения суда с установленным сроком добровольного исполнения требования.

Должник требование о выселении не исполнил и получил штраф. Кроме того, судебный пристав предупредил должника о возможном принудительном выселении в случае дальнейшего неисполнения требования сотрудника службы. В конечном итоге должник сделал правильные выводы и выселился самовольно из муниципальной квартиры.