По улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль» - вторсырье будут принимать в разных районах города

В воскресенье, 7 ноября, «Сбормобиль» выйдет по маршруту, включающему 23 остановки в микрорайонах Петрозаводска.

В третье воскресенье месяца волонтёры традиционно будут принимать у жителей Петрозаводска вторсырьё на переработку, сообщили в администрации.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. Так, 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тыс. рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу.





Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. горожане могут в специально организованных для этого пунктах.