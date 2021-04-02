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По улицам Петрозаводска проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль"

Новости. Общество
10:42, 03 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа
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Специальные автомобили для сбора вторсырья на переработку будут ожидать горожан в воскресенье в разных районах Петрозаводска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 апреля по своему традиционному маршруту в Петрозаводске проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль". В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.

"При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома", - отметили в администрации.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Там же представлена актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.

Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. 

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Комментарии

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врунофф
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