По улицам Петрозаводска проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль"

Специальные автомобили для сбора вторсырья на переработку будут ожидать горожан в воскресенье в разных районах Петрозаводска.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 апреля по своему традиционному маршруту в Петрозаводске проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль". В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.



"При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома", - отметили в администрации.



Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Там же представлена актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.



Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных.