По всей Карелии 23 февраля и 8 марта будут ловить пьяных водителей

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Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на дорогах Карелии в преддверии праздничных мероприятий в феврале и марте, сообщили в ГИБДД республики.
В Карелии стартовали рейды по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей. Специальные рейды автоинспекторы проведут в преддверии праздничных мероприятий с 19 по 25 февраля и с 5 по 11 марта.
С начала года автоинспекторами отстранено от управления 200 нетрезвых водителей.
По статистике, дорожные аварии по вине таких водителей имеют наибольшую тяжесть последствий.
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