По всей Карелии 23 февраля и 8 марта будут ловить пьяных водителей

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на дорогах Карелии в преддверии праздничных мероприятий в феврале и марте, сообщили в ГИБДД республики.

В Карелии стартовали рейды по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей. Специальные рейды автоинспекторы проведут в преддверии праздничных мероприятий с 19 по 25 февраля и с 5 по 11 марта.

С начала года автоинспекторами отстранено от управления 200 нетрезвых водителей.

По статистике, дорожные аварии по вине таких водителей имеют наибольшую тяжесть последствий.