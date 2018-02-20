Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 20 Февраля 2018

По всей Карелии 23 февраля и 8 марта будут ловить пьяных водителей

По теме

Клиентам банков придется сдавать биометрические данные
20.02.18 09:20
ВИДЕО: Белый Jaguar попал в ДТП в центре Петрозаводска
20.02.18 09:15
Жители России собрали деньги для лечения детей и сохранения оленей в Карелии
20.02.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на дорогах Карелии в преддверии праздничных мероприятий в феврале и марте, сообщили в ГИБДД республики.

В Карелии стартовали рейды по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей. Специальные рейды автоинспекторы проведут в преддверии праздничных мероприятий с 19 по 25 февраля и с 5 по 11 марта.

С начала года автоинспекторами отстранено от управления 200 нетрезвых водителей.

По статистике, дорожные аварии по вине таких водителей имеют наибольшую тяжесть последствий.

По теме

Клиентам банков придется сдавать биометрические данные
20.02.18 09:20
ВИДЕО: Белый Jaguar попал в ДТП в центре Петрозаводска
20.02.18 09:15
Жители России собрали деньги для лечения детей и сохранения оленей в Карелии
20.02.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-20 09:14:52
В остальные дни календаря не будут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

19.02.2018 15:02
Без политики
"Гиперборея" – новые открытия
Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая. Инициатором нового проекта стала администрация Петрозаводского городского округа, а генеральным спонсором – АО "Прионежская сетевая компания".
Я могу себя преодолеть!
16.02.2018 12:24
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 8
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

Карнавальное шествие на Масленицу в Петрозаводске
19.02.2018 10:17
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»