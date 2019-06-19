"Победа" отменила авиарейс из Москвы до Петрозаводска, пассажиры не могут попасть в Карелию
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Авиакомпания "Победа" в среду отменила рейс до Петрозаводска, пассажиры застряли в аэропорту Москвы.
Об этом "Столице на Онего" рассказала жительница Петрозаводска, которая с другими пассажирами должна была вылететь из Москвы в карельскую столицу сегодня в 09.55.
"Сначала на табло появилась надпись, что рейс задерживается на 1,5 часа, потом – что рейс отменен. Без всяких объяснений. Сейчас нас здесь несколько человек, мы пытаемся найти офис "Победы", чтобы понять, что делать дальше", - сообщила собеседница издания.
В аэропорту "Петрозаводск" "Столице на Онего" пояснили, что рейс в среду отменен авиакомпанией "по техническим причинам", но сами причины называть не стали.
- Они отменили рейс, который из Петрозаводска и который на Москву, - сказали в службе аэропорта.
- А что делать пассажирам?
- Представители компании в аэропорту Петрозаводска работают с пассажирами.
Однако сами пассажиры до сих пор стоят в очереди в офис авиакомпании в аэропорту Москвы и пока, по их словам, не могут получить никаких объяснений.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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