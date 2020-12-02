"Победа" отменила часть рейсов в Петрозаводск

Петрозаводск оказался среди семи российских городов, куда лоукостер "Победа" отменил более 100 рейсов из-за неготовности навигационных баз данных.

"Победа" отменила до конца декабря около 30% рейсов в Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль. Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, опубликованного на официальных сайтах аэропортов, пишет РБК.

По аэропортам этих семи городов в маршрутной сетке "Победы" к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за "нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок", говорилось в обращении летного директора "Победы" Дениса Петрикова к пилотам.

"Победа" решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, "вслепую", т.е. по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера, сообщил РБК источник в компании.

Ранее сообщалось, что дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву с 26 декабря будут выполнять лайнеры авиакомпании "S7 Airlines".