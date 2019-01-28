"Победа" уходит из финского неба

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Российский лоукостер прекращает полеты в Финляндию.
Авиакомпания "Победа" объявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Хельсинки. Как отмечает финская телекомпания Yle, рейс российского лоукостера не продержался и полугода – "Победа" открыла его в октябре прошлого года, а последний полет из Москвы в Хельсинки состоится 31 января.
Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова объяснила отмену рейса оптимизацией программы полетов. "Рейсы в Хельсинки приостановлены с первого февраля в рамках оптимизации эффективности программы полетов", - заявила Селиванова РИА "Новости".
После ухода "Победы" из финского неба, авиасообщение между столицами двух соседних стран будут поддерживать "Аэрофлот" и Finnair.
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