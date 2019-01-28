"Победа" уходит из финского неба

Российский лоукостер прекращает полеты в Финляндию.

Авиакомпания "Победа" объявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Хельсинки. Как отмечает финская телекомпания Yle, рейс российского лоукостера не продержался и полугода – "Победа" открыла его в октябре прошлого года, а последний полет из Москвы в Хельсинки состоится 31 января.

Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова объяснила отмену рейса оптимизацией программы полетов. "Рейсы в Хельсинки приостановлены с первого февраля в рамках оптимизации эффективности программы полетов", - заявила Селиванова РИА "Новости".

После ухода "Победы" из финского неба, авиасообщение между столицами двух соседних стран будут поддерживать "Аэрофлот" и Finnair.